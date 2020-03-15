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15:01   15 Марта 2020
Россия

Шеф-повар Ивлев раскритиковал рецепт борща украинского коллеги

Шеф-повар Ивлев раскритиковал рецепт борща украинского коллеги

Украинский шеф-повар Антон Самойлов счел неправильным, что многие хозяйки добавляют в борщ зажарку. Масленые морковка и свекла портят вкус известного супа и делают «национальное блюдо жирнее». Об этом сообщает издание «Днепропетровская панорама».

«Для приготовления супа чаще всего используют мясной бульон, в который затем добавляют овощную поджарку. И здесь стоит притормозить: поджарка — овощной аналог мяса, то есть используется для создания жирного наваристого бульона. Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа», — считает Самойлов.

Однако ведущий кулинарного шоу «На ножах» Константин Ивлев знает всю кухню изнутри. И с коллегой не согласен. Каждый имеет право на собственный рецепт этого блюда: борщ — не только украинский суп. А потому, как минимум, не уместно давать какие-либо указания для готовки.

 «Это бред. Во-первых, борщ — это интернациональное блюдо. Каждый имеет право на определенный рецепт и видение. Если человек так считает, значит, это имеет место быть», — поделился шеф-повар с «Политикой Сегодня».

К слову, авторский рецепт борща Ивлев решил оставить в секрете.

Три года назад украинцы просили американские корпорации Apple и Google добавить в панель эмодзи борщ и сало. В Твиттере шутку оценили, но пользователи так и не увидели ни одно из виртуальных блюд.

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Автор: Арсений Аскольский
#борщ #ивлев

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