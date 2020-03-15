Молдавия закроет границы с 17 марта из-за коронавируса

Молдавия ограничит въезд иностранных граждан на территорию республики. Об этом сообщил Премьер-министр Молдавии Ион Кику.

В республике закроются авиасообщения с зарубежными странами в целях обеспечения безопасности, ввиду распространения коронавирусной инфекции. Меры предосторожности носят временный характер.

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) ранее сообщил о приостановке курсирования поездов между Украиной и Молдавией с 17 марта для профилактики борьбы с вирусом COVID-19. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте компании. Деньги за купленные билеты обещают вернуть.