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14:18   15 Марта 2020
Общество

Собянин опроверг информацию о занижении числа заболевших COVID-19 в Москве

Собянин опроверг информацию о занижении числа заболевших COVID-19 в Москве

Данные о занижении числа заболевших коронавирусом в Москве не соответствуют действительности, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Власти российской столицы заинтересованы в том, чтобы информировать местное население о случаях заражения инфекцией COVID-19. Это необходимо, чтобы выяснить, кто именно входил в круг общения заболевшего.

 "У нас нет ни одного случая, где мы бы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит", — пояснил мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что московские власти пока не приняли решение о закрытии учреждений и других объектов, а также общественного транспорта. По словам градоначальника российской столицы, делается упор на работу с группами риска. Так власти Москвы намерены предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди жителей и гостей города.

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

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