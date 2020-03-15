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14:11   15 Марта 2020
Политика

Пушков объяснил действия украинских националистов безысходностью

Пушков объяснил действия украинских националистов безысходностью

Украинские националисты обвиняют Россию во всех бедах страны из-за безысходности. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

По этому поводу националисты совершили нападение на российское посольство в Киеве, забросав его петардами. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Пушков на своей странице в Twitter объяснил, что националисты совершают подобные поступки из ненависти к правительству РФ. Свою точку зрения сенатор подкрепил, напомнив об отношениях Украины с ЕС, Донбассом, Крымом и НАТО.

14 марта возле посольства РФ в украинской столице собралось около 200 человек. Националисты выразили протест против новых минских договоренностей, целью которых является урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. В процессе выкрикивания высказываний против взаимодействия Украины с Москвой радикалы стреляли по зданию консульства из ракетниц. Один из выстрелов повредил крышу здания.

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Автор: Василий Пименов
#донбасс #украина #пушков

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