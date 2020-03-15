Вице-премьеры Чернышенко и Григоренко организуют Координационный совет по коронавирусу

Организация Координационного совета была поручена вице-премьерам Михаилом Мишустиным, говорится в распоряжении.

По результатам проведенного 14 марта совещания по экономической ситуации в стране, премьер-министр России Михаил Мишустин издал распоряжение, согласно которому созданием Координационного совета при кабмине по коронавирусу займутся вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко.

О распространении коронавируса нового типа в Китае впервые стало известно в начале нынешнего года. Эпицентром инфекции стал рынок города Ухань, в виду чего учеными был сделан предварительный вывод о животном происхождении вируса. В настоящий момент случаи заражения фиксируются во многих странах мира. В России властями предпринимаются все необходимые меры для сдерживания инфекции, которые дают ощутимые результаты.