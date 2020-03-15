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13:47   15 Марта 2020
Политика

Запад раскритиковал поправку Терешковой к Конституции ради продолжения инфовойны

Запад раскритиковал поправку Терешковой к Конституции ради продолжения инфовойны

Запад раскритиковал поправку Валентины Терешковой к Конституции РФ, чтобы усилить продвижение информационной войны против России. Об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Парламентарий Валентина Терешкова предложила поправку к Конституции РФ, которая обнуляет сроки нахождения на посту президента страны. То есть любой бывший или действующий президент на следующих выборах имеет право стать кандидатом в президенты России. 11 марта поправку одобрил Совет Федерации.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с iReactor заявил, что критику поправки Терешковой организовали на Западе. Закон не подразумевает сохранение власти у одного человека, он дает возможность опять баллотироваться на общих основаниях. По мнению Федорова, за границей есть силы, которым выгодно расшатать ситуацию внутри России, усилив информационную войну.

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Автор: Ирина Большунова
#президент #федоров #терешкова

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