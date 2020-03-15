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14:22   15 Марта 2020
Экономика

Ажиотажный спрос на нефтяные танкеры сыграет злую шутку с Белоруссией

Ажиотажный спрос на нефтяные танкеры сыграет злую шутку с Белоруссией

На фоне недавней размолвки между Москвой и Минском из-за спорных моментов в вопросе поставок российской нефти в Белоруссию можно наблюдать увеличение активности американцев, пытающихся воспользоваться ситуацией для входа на белорусский рынок. Однако в нынешних условиях резкого падения цен на нефть ставка на американскую нефть может сыграть с белорусам злую шутку.

Подобное мнение было высказано в материале информационного портала «Русская весна». В издании со ссылкой на слова официального представителя Госдепа США Моргана Ортагуса заявляется о том, что к настоящему моменту желание американцев начать продавать свою нефть Белоруссии «по конкурентным рыночным ценам» в итоге может привести к дополнительным затратам.

«На самом деле Белоруссия проиграет от подобных действий», — заявляется источником. При этом указывается на то, что Минску «невыгодно работать с США с экономической точки зрения», поскольку в результате развития пандемии коронавируса и сложностей в ОПЕК+ возник ажиотажный спрос на нефтяные танкеры: «Суточная фрахта выросла в 10 раз — с 18 до 200 тысяч долларов». В итоге белорусские «альтернативные» закупки способны сыграть с Минском злую шутку и привести не к выгоде, а причинить стране лишь новые убытки. Как следствие, действия Белоруссии в данном плане становятся похожи на поведение Украины, где вопреки здравому смыслу отказались от прямых закупок газа, предпочтя его дорогой реверс из стран Европы.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что низкие цены на нефть не выгодны США и Саудовской Аравии.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #экономика #нефть #белоруссия

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