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13:28   15 Марта 2020
Общество

Защита населения от коронавируса требует усиления мер против незаконных массовых акций

Защита населения от коронавируса требует усиления мер против незаконных массовых акций

Проведение несогласованных митингов недопустимо в период сложной эпидемиологической обстановки, заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Участников подобных акций намеренно вводят в заблуждение, убеждая, что подобные митинги «не нарушают никаких законов», подчеркнул политик. Он добавил, что провокаторов на несогласованных акциях необходимо наказывать строже, чем предусматривает нынешнее законодательство, пишет Newinform.

“Пора переквалифицировать действия провокаторов из административного хулиганства в более серьезную уголовную составляющую”, – заявил депутат.

По его словам, те, кто просто вышли на незаконный митинг с плакатами, могут получить штраф или вовсе избежать какого бы то ни было наказания. Однако участники протеста, стремящиеся создать массовые беспорядки и превратить шествие в погромы, должны понимать, что они понесут куда более серьезную ответственность, уверен Милонов.

Молодежь легко подхватывает протестные настроения, поскольку обладает большим запасом нерастраченной энергии и желанием проявить себя. Психолог Лариса Ренар заявила, что государству необходимо предоставить молодым людям возможности для самовыражения в позитивном русле.

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Автор: Илья Романович
#россия #милонов #протесты #митинги

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