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13:24   15 Марта 2020
Россия

В СПбГУ перевели на дистанционное обучение студентов трех факультетов

В СПбГУ перевели на дистанционное обучение студентов трех факультетов

По указу первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ Марины Лавриковой, студенты факультета свободных искусств и наук переходят на дистанционное обучение. Онлайн-лекции и практические занятия постепенно вводятся в СПбГУ в связи с угрозой заражения новым коронавирусом (COVID-19).

В СПбГУ перевели на дистанционное обучение студентов трех факультетов

Ранее на дистанционное обучение перевели юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Высшую школу менеджмента (ВШМ).

Источник, близкий к СПбГУ, сообщил «Политике Сегодня», что готовятся к заочным занятиям будущие политологи и журналисты. Совещание о полном переводе лекций в оффлайн-режим планируется в понедельник, 16 марта.

Завтра комитет по здравоохранению может перевести на дистанционное обучение все школы Петербурга.

Санкт-Петербург и Ленобласть перешли в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа COVID-19. С 16 марта по 30 апреля будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек. В городе уже зарегистрировано шесть случаев заражения COVID-19.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #спбгу #коронавирус

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