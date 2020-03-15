Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

Военные эксперты Соединенных Штатов признали российский истребитель Су-35 реальной угрозой для Военно-воздушных сил США. Об этом говорится в статье издания The National Interest.

Эксперты заявили, что российский самолет является "достойным противником" для авиационного парка ВВС США. Об этом сообщает vm.ru.

"Вечерняя Москва" уточняет, что авторы отметили превосходство Су-35 в маневренности и скорости над остальными машинами четвертого поколения.

Военно-воздушные силы США переживают нехватку стратегических бомбардировщиков, большая часть которых подлежит списанию к 2021 году. Об этом сообщал бывший начальник Боевого авиационного командования американских ВВС Майкл Ло. По словам генерала в отставке, потребность в дополнительном финансировании ВВС может повлиять на возможность быстрого ответа на атаки иностранных государств.