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Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

 Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

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12:56   15 Марта 2020
Политика

Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

Военные эксперты Соединенных Штатов признали российский истребитель Су-35 реальной угрозой для Военно-воздушных сил США. Об этом говорится в статье издания The National Interest.

Эксперты заявили, что российский самолет является "достойным противником" для авиационного парка ВВС США. Об этом сообщает vm.ru.

"Вечерняя Москва" уточняет, что авторы отметили превосходство Су-35 в маневренности и скорости над остальными машинами четвертого поколения.

Военно-воздушные силы США переживают нехватку стратегических бомбардировщиков, большая часть которых подлежит списанию к 2021 году. Об этом сообщал бывший начальник Боевого авиационного командования американских ВВС Майкл Ло. По словам генерала в отставке, потребность в дополнительном финансировании ВВС может повлиять на возможность быстрого ответа на атаки иностранных государств.

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Автор: Руслан Неглинный
#ввс сша #су-35 #ввс рф

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