Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих из-за COVID-19

Ватикан в этом году не соберет верующих на торжественные службы в честь Пасхи из-за ограничений, введенных с целью профилактики коронавируса.

Торжественные пасхальные службы в Ватикане проведут в этом году без прихожан, чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Из-за нынешней чрезвычайной ситуации <…> все литургии Страстной недели будут проходить без физического присутствия верующих", — говорится в сообщении.

Собор Святого Петра в Ватикане с 10 марта закрыт для посещения верующих и туристов из-за принятых мер предосторожности против коронавируса. Почтовое отделение, книжные магазины и фотослужба на площади Святого Петра также приостановили свою деятельность.

Ограничения будут действовать в Ватикане до 3 апреля, пока не поступит новое распоряжение от правительства.Папа римский Франциск, простудившийся на мероприятиях по случаю начала у католиков Великого поста, чувствует себя лучше.