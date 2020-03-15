Правозащитник Запорожцева объяснила молодежные протесты желанием людей самоутвердиться

Молодые люди, посещающие протесты, хотят самоутвердиться в обществе, считает правозащитник, кандидат психологических наук, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева.

Марш Немцова, прошедший 27 февраля, стал для молодежи очередным поводом "потусоваться". Его посетили националисты, феминистки и ЛГБТ-активисты. Большая часть участников марша – молодые люди. Они не знают, кто такой Борис Немцов и какие цели он преследовал. Издание Nation News постаралось выяснить, почему молодежью легко манипулировать и на почве чего возникают протесты с их участием.

По мнению преподавателя Московского государственного института культуры, пресс-секретаря Всемирного русского народного собора, журналиста и общественного деятеля Юрия Кота, Запад делает ставку на молодых людей, так как с ними легко работать из-за отсутствия житейского опыта. Среди инструментов воздействия Кот перечислил социальные сети, мессенджеры и YouTube-каналы. Главной причиной происходящего журналист назвал переход образования от воспитательной функции в разряд услуг.

"Нашу молодежь оставили без корней, без уважения к своим предкам, но прошло время, и многие из них поменяли свою точку зрения. И сейчас, когда мы встречаемся, я вижу счастливые лица нормальных российских детей, не обезображенные либеральными "ценностями"", — заявил Юрий Кот.

Другая собеседница издания, правозащитник, кандидат психологических наук, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева считает, что "в сетях" блогера Алексея Навального и других недругов России оказывается недолюбленная молодежь, ищущая способ самоутвердиться. Даже если молодые люди понимают, что имеют дело с криминальными или антиобщественными группами, они все равно чувствуют себя комфортно в их окружении.

Агенты Запада пользуются обостренным чувством справедливости молодых людей, считает Галина Запорожцева. По мнению кандидата психологических наук, это информационная война. Изменить ситуацию может полезный труд, уверена собеседница Nation News. Она предложила отправлять "любителей покричать на улицах" в онкобольницы и дома престарелых, где множество людей нуждаются в милосердии.