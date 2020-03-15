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Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

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 Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков
РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

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12:40   15 Марта 2020
Весь мир

РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Российские и турецкие военные дали старт совместному патрулированию ключевой трассы M-4 в сирийском Идлибе. 

Российские и турецкие военные дали старт совместному патрулированию ключевой трассы M-4 в Идлибе. Со стороны России в патрулировании примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провели телефонные переговоры о продолжении совместной деятельности по обеспечению прекращения боевых действий на территории Сирии. Был достигнут ряд договоренностей по дополнению условий меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе.

Путин заявлял, что РФ и Турции не всегда удается прийти к соглашению в определенных моментах. Президент отметил, принятию правильных решений способствуют его личные взаимоотношения с Эрдоганом. 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #идлиб #рф

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