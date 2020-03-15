РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Российские и турецкие военные дали старт совместному патрулированию ключевой трассы M-4 в сирийском Идлибе.

Российские и турецкие военные дали старт совместному патрулированию ключевой трассы M-4 в Идлибе. Со стороны России в патрулировании примет участие взвод военной полиции на бронетехнике. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта провели телефонные переговоры о продолжении совместной деятельности по обеспечению прекращения боевых действий на территории Сирии. Был достигнут ряд договоренностей по дополнению условий меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе.

Путин заявлял, что РФ и Турции не всегда удается прийти к соглашению в определенных моментах. Президент отметил, принятию правильных решений способствуют его личные взаимоотношения с Эрдоганом.