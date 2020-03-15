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 Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков
РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

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12:39   15 Марта 2020
Политика

Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

Террористы пытались использовать "живой щит" из женщин и детей для того, чтобы "отгородиться" от шествующей колонны.

Маршрут, который организовал российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе, был вынужденно сокращен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Террористы использовали мирное местное население в качестве "преграды" на пути, по которому шествовал патруль.

Турецким властям дали дополнительное время для того, чтобы они смогли нейтрализовать террористические группировки, а также обеспечить безопасность для патрулирования трассы М4 в Сирии.

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Автор: Руслан Неглинный
#идлиб #турция #террористы

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