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 Президент Южной Кореи объявил зонами бедствия города провинции Кенсан-Пукто

Президент Южной Кореи объявил зонами бедствия города провинции Кенсан-Пукто
12:25   15 Марта 2020
Весь мир

Президент Южной Кореи объявил зонами бедствия города провинции Кенсан-Пукто

Президент Южной Кореи объявил зонами бедствия города провинции Кенсан-Пукто

Четыре южнокорейских города получили статус особых зон бедствия по указу президента страны Мун Чжэ Ина.

Город Тэгу и три населенных пункта провинции Кенсан-Пукто приобрели новый статус из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Там зафиксировано наибольшее число заболевших по сравнению с другими южнокорейскими регионами. До этого города были признаны территориями особого эпидемиологического контроля.

"Президент Мун Чжэ Ин сегодня в 14:10 объявил регионы Тэгу и часть регионов Кенсан-Пукто особыми зонами бедствия", — говорится в сообщении представителя президентской администрации Кан Мин Сок для прессы.

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее составляет более восьми тысяч человек. Из заболевших 75 человек скончались. До 23 марта школьники и дети младшего возраста оставлены дома. Не исключено, что из-за сложившейся ситуации начало занятий придется отложить. Секта Синчхончжи из Южной Кореи выделила более 10 000 000 долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал один из представителей религиозной организации.

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Автор: Яна Либерман
#безопасность #южная корея #коронавирус

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