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 Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

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12:04   15 Марта 2020
Общество

Австрия запретит въезд в страну россиянам и украинцам

Австрия запретит въезд в страну россиянам и украинцам

Жители четырех стран, в том числе россияне, не смогут въехать в Австрию из-за вспышки коронавируса. Соответствующее заявление сделал канцлер Себастьян Курц.

Запрет на въезд будет введен для граждан Российской Федерации, Украина, Нидерландов и Великобритании, заявил Курц. На какой временной период вводится ограничение, пока неизвестно.

Курц сегодня назвал пандемию COVID-2019 "крупнейшим вызовом" стране со времен Второй мировой войны. Он убежден, что Австрии в связи с распространением коронавируса необходимо вводить решительные меры безопасности, дабы не допустить ситуации в Италии. На территории государства до апреля запрещено проведение массовых мероприятий. Число заразившихся коронавирусом в Австрии, по неофициальным данным, превышает 500 человек.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #австрия #запрет #коронавирус

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