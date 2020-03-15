Австрия запретит въезд в страну россиянам и украинцам

Жители четырех стран, в том числе россияне, не смогут въехать в Австрию из-за вспышки коронавируса. Соответствующее заявление сделал канцлер Себастьян Курц.

Запрет на въезд будет введен для граждан Российской Федерации, Украина, Нидерландов и Великобритании, заявил Курц. На какой временной период вводится ограничение, пока неизвестно.

Курц сегодня назвал пандемию COVID-2019 "крупнейшим вызовом" стране со времен Второй мировой войны. Он убежден, что Австрии в связи с распространением коронавируса необходимо вводить решительные меры безопасности, дабы не допустить ситуации в Италии. На территории государства до апреля запрещено проведение массовых мероприятий. Число заразившихся коронавирусом в Австрии, по неофициальным данным, превышает 500 человек.