РЖД временно приостановят рейсы в Латвию

Руководство РЖД приняло решение приостановить движение поездов на международных линиях в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С понедельника прекратится сообщение с Молдавией, Украиной и Латвией, об этом сообщает пресс-служба компании.

На территории Латвии зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом, в Молдавии инфекцию выявили у 12 человек, на Украине - у трех, одна из пациенток скончалась. Решение прекратить сообщение с государствами принято не только в России, но и в Белоруссии - Минск отменил рейсы в крупнейшие украинские города и столицу Латвии Ригу.

Ранее страны приняли решение о введении на своих границах карантинного режима. Новые условия работы пропускных пунктов будут действовать до начала апреля.