Трамп обвинил главу ФРС в принятии "неверных решений" на фоне борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал работу главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Американский лидер обвинил председателя регулятора в принятии "неверных решений", но, несмотря на это, выразил уверенность в прочности экономики страны. При этом он считает, что ФРС рано или поздно присоединится "к усилиям администрации США" и будет делать то, что потребуется.

Особое внимание Трамп уделил действиям других Центробанков, которые "идут на более решительные шаги" в связи с коронавирусной инфекцией.

Вице-президент США Майк Пенс накануне сообщил, что тест-системы для выявления коронавируса будут предоставлять для пациентов бесплатно.

В пятницу, 13 марта, Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса. Заявление американского лидера повлияло на фондовые биржи США, которые зафиксировали рост после обвала в "черный понедельник".