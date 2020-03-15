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 Правозащитник Запорожцева объяснила молодежные протесты желанием людей самоутвердиться

Правозащитник Запорожцева объяснила молодежные протесты желанием людей самоутвердиться
Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

Военные США назвали российский истребитель Су-35 угрозой для американских ВВС

 Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков

Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций боевиков
РФ и Турция отправились в совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

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11:29   15 Марта 2020
Россия

РЖД приостановили сообщение с Украиной и Молдавией

РЖД приостановили сообщение с Украиной и Молдавией

Холдинг "Российские железные дороги" закрывает сообщение между Украиной и Молдавией с 17 марта из-за ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Соответствующая информация размещена на сайте РЖД.

В компании пообещали вернуть деньги за купленные билеты по этому направлению. Такие меры носят временный характер. 

Президент Украины Владимир Зеленский ввел двухнедельный карантин на территории страны. Карантин предполагает закрытие образовательных учреждений и запрет на массовые собрания до 3 апреля. Авиасообщения на Украину приостанавливаются. Украинские граждане, находящиеся в иностранных государствах, должны вернуться на родину до 17 марта. 

Глава Молдавии Игорь Додон ранее отказался от рабочего визита в РФ из-за появившихся признаков заражения жителей республики. Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы обезопасить граждан Молдавии от распространения вируса COVID-19. 

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Автор: Яна Либерман
#украина #молдавия #ржд #коронавирус

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