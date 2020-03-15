Холдинг "Российские железные дороги" закрывает сообщение между Украиной и Молдавией с 17 марта из-за ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Соответствующая информация размещена на сайте РЖД.

В компании пообещали вернуть деньги за купленные билеты по этому направлению. Такие меры носят временный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел двухнедельный карантин на территории страны. Карантин предполагает закрытие образовательных учреждений и запрет на массовые собрания до 3 апреля. Авиасообщения на Украину приостанавливаются. Украинские граждане, находящиеся в иностранных государствах, должны вернуться на родину до 17 марта.

Глава Молдавии Игорь Додон ранее отказался от рабочего визита в РФ из-за появившихся признаков заражения жителей республики. Додон заявил, что сделает все возможное, чтобы обезопасить граждан Молдавии от распространения вируса COVID-19.