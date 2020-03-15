Прилетевший из Испании Порошенко нахамил журналистам и умчался на "Мерседесе"

Некорректное поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвало негодование журналистов, сообщило издание "Страна.ua".

Как передает издание РИА Новости, корреспонденты "Страны" попытались узнать у экс-главы государства, по какой причине он покидал Украину и почему он не присутствовал на допросе в Госбюро расследований. На все вопросы журналистов от Порошенко прозвучал лишь один грубый ответ: "До свидания".

На протяжение всего времени, пока работники СМИ пытались получить от бывшего украинского лидера интересующую их информацию, охранники Порошенко толкали журналистов и препятствовали осуществлению видеосъемки, заявляя, что улица в настоящий момент является якобы "охраняемой территорией".

В своем Telegram-канале сотрудники "Страны" отметили, что на все их вопросы Петр Порошенко ответил откровенным хамством, после чего сел в свой черный "Мерседес" и попросту уехал.

Накануне украинский экс-президент Петр Порошенко в срочном порядке прибыл на Украину из Испании по причине скорой отмены авиасообщения в этом государстве.