Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

Высокую заболеваемость коронавирусом в Италии и большое число смертей от него объяснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что из-за недостатка данных нельзя делать вывод, что пик заболевания коронавирусом COVID-19 пройден, сообщает Федеральное агентство новостей. Среди европейских стран в Италии зафиксировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусом, он диагностирован у 17 760 человек, тысяча из них скончались.

Высокую смертность Вуйнович объясняет невозможностью распознать эпидемию. Многие люди могли понять, что заражены, поэтому росло количество больных. Высокая смертность связана с тем, что население страны составляет большая часть людей преклонного возраста, добавила Вуйнович.

«В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», — продолжает Вуйнович.

Согласно данным ВОЗ, смертность от коронавируса составляет около 3%. У детей заболевание обычно протекает в легкой форме, похожей на ОРВИ, отметила она. Власти Румынии отменили авиасообщение с Италией с 9 до 23 марта включительно.