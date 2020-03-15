Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Москвы на фоне распространения COVID-19 усиленно работают с группами риска

Власти Москвы на фоне распространения COVID-19 усиленно работают с группами риска

 Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса

Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса
РЖД приостановил сообщение между Украиной и Молдавией из-за коронавируса

РЖД приостановил сообщение между Украиной и Молдавией из-за коронавируса

 Прилетевший из Испании Порошенко нахамил журналистам и умчался на "Мерседесе"

Прилетевший из Испании Порошенко нахамил журналистам и умчался на "Мерседесе"
Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

 Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС

Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС
Власти Москвы на фоне распространения COVID-19 усиленно работают с группами риска

Власти Москвы на фоне распространения COVID-19 усиленно работают с группами риска

 Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса

Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса
РЖД приостановил сообщение между Украиной и Молдавией из-за коронавируса

РЖД приостановил сообщение между Украиной и Молдавией из-за коронавируса

 Прилетевший из Испании Порошенко нахамил журналистам и умчался на "Мерседесе"

Прилетевший из Испании Порошенко нахамил журналистам и умчался на "Мерседесе"
Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

 Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС

Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС
10:55   15 Марта 2020
Весь мир

Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

Представитель ВОЗ заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в Италии не пройден

Высокую заболеваемость коронавирусом в Италии и большое число смертей от него объяснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что из-за недостатка данных нельзя делать вывод, что пик заболевания коронавирусом COVID-19 пройден, сообщает Федеральное агентство новостей. Среди европейских стран в Италии зафиксировано наибольшее число случаев заболевания коронавирусом, он диагностирован у 17 760 человек, тысяча из них скончались.

Высокую смертность Вуйнович объясняет невозможностью распознать эпидемию. Многие люди могли понять, что заражены, поэтому росло количество больных. Высокая смертность связана с тем, что население страны составляет большая часть людей преклонного возраста, добавила Вуйнович.

«В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», — продолжает Вуйнович.

Согласно данным ВОЗ, смертность от коронавируса составляет около 3%. У детей заболевание обычно протекает в легкой форме, похожей на ОРВИ, отметила она. Власти Румынии отменили авиасообщение с Италией с 9 до 23 марта включительно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#италия #воз #смертность #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...