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 Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС

Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС
10:37   15 Марта 2020
Весь мир

Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС

Генерал США признался в нехватке бомбардировщиков ВВС

Военно-воздушные силы (ВВС) США застыли в кризисе, который станет сильнее к 2021 году, говорит экс-начальник боевого авиационного командования ВВС генерал в отставке Майкл Ло.

Генерал откровенно признается, что ВВС США не хватает бомбардировщиков. Ситуацию усугубляет тот факт, что, согласно бюджету на 2021 год, треть парка сверхзвуковых самолетов В-1 Lancer попадет под списание, а программу модернизации самолетов B-2 и вовсе отменят.

Сейчас в разработке находятся бомбардировщики B-21 Raider, но они даже за десять лет не усилят ВВС. Самолетам B-52, которые эксплуатируются с 1950-х годов, нужна мощная модернизация, пишет RT.

Майкл Ло подчеркнул, что Конгресс США выделяет много денег на финансирование парка авиации, но направляет средства не на необходимые направления. В качестве примера он приводит рост финансирования программы истребителя F-35 и покупку F-15EX. 

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Автор: Илья Романович
#сша #кризис #ввс сша

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