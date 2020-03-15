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 Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса

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10:37   15 Марта 2020
Общество

Власти Москвы на фоне распространения COVID-19 усиленно работают с группами риска

Власти Москвы на фоне распространения COVID-19 усиленно работают с группами риска

Упор действий властей города направлен на работу с людьми, которые подвержены коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник Москвы напомнил о введении жестких мер по закрытию организаций и учреждений по всему миру. Однако в российской столице пока не готовы поступать аналогично. Закрывать организации и транспорт на фоне ситуации с коронавирусом власти Москвы не будут.

Сообщения об огромном количестве заболевших не соответствуют реальным данным, добавил Сергей Собянин. Власти Москвы заинтересованы в том, чтобы информировать жителей о случаях заболевания. Мэр Москвы обратился к населению с просьбой соблюдать рекомендации медиков и придерживаться карантина.

Медики московского роддома №8 предложили разместить в этом медучреждении больных коронавирусом. Инициативу коллектива положительно оценили в Депздраве по региону. Женщинам, находившимся в роддоме, оказали квалифицированную помощь. Часть из них выписали. Остальных отправили в другие родильные дома.

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

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