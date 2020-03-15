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10:11   15 Марта 2020
Весь мир

Костин: Низкие цены на нефть не выгодны США и Саудовской Аравии

Костин: Низкие цены на нефть не выгодны США и Саудовской Аравии

В мире мало производителей, заинтересованных в длительном сохранении низких цен на нефть, заявил глава ВТБ Андрей Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Нынешняя стоимость на сырье не выгодна ни Саудовской Аравии, бюджет которой держится исключительно на цене от 65 долларов за баррель, ни США, где цена на сланцевую нефть варьируется в пределах 40 долларов за баррель.

Аналитики, по словам Костина, прогнозируют к концу 2020 года среднюю цену в районе 40-45 долларов. В целом, это то, что нужно России для того, чтобы сохранить бездефицитный бюджет, уверен он. При этом на дальнейшую динамику в мировых ценах на нефть продолжит влиять новый тип коронавируса.

Снизить риски от экономического кризиса, спровоцированного пандемией, можно будет только в том случае, если Китай выйдет из "комы" и возобновит экономическое сотрудничество, уверен Костин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #втб #андрей костин #цены на нефть #коронавирус

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