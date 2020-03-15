Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

Украинская писательница Лариса Ницой снова привлекла внимание соотечественников неоднозначными высказываниями про ЛДНР.

Ницой призвала украинцев прекратить обращать внимание на Донбасс и отпустить его. Писательница считает, что регион нужно отделить стеной. По мнению русофобки, жители ЛДНР враждебно настроены по отношению к Украине. Но в то же время она говорит о потере территорий.

"Жаль земель, потому что это – наши земли и их захватили чужие", – подчеркнула украинская писательница.

Ницой предложила перевоспитать граждан народных республик. Чтобы позже они смогли вернуться в состав Украины, им нужно доказать свою любовь, передает "Царьград".

"Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам — мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно", – заявила украинка.

Радикальные взгляды Ларисы Ницой часто приводили ее к скандалам. Писательница негативно высказывалась не только о Донбассе и России, но и о своих собратьях, называя их "быдлом".