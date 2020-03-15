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10:01   15 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

Украинская писательница Лариса Ницой снова привлекла внимание соотечественников неоднозначными высказываниями про ЛДНР.

Ницой призвала украинцев прекратить обращать внимание на Донбасс и отпустить его. Писательница считает, что регион нужно отделить стеной. По мнению русофобки, жители ЛДНР враждебно настроены по отношению к Украине. Но в то же время она говорит о потере территорий.

"Жаль земель, потому что это – наши земли и их захватили чужие", – подчеркнула украинская писательница.

Ницой предложила перевоспитать граждан народных республик. Чтобы позже они смогли вернуться в состав Украины, им нужно доказать свою любовь, передает "Царьград".

"Если они вернутся, чтобы "вправлять мозги" нам — мол, речь не наша, культура не наша и так далее, то нам такое совсем не нужно", – заявила украинка.

Радикальные взгляды Ларисы Ницой часто приводили ее к скандалам. Писательница негативно высказывалась не только о Донбассе и России, но и о своих собратьях, называя их "быдлом".

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #ницой

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