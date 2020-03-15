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9:47   15 Марта 2020
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WhatsApp вводит функцию автоматического удаления сообщений

WhatsApp вводит функцию автоматического удаления сообщений

Функция удаления сообщений появится в мессенджере WhatsApp. Теперь она будет доступна во всех чатах.

О нововведении стало известно после очередного обновления сервиса. Ранее функция удаления сообщений была доступна только в групповых беседах. Теперь уничтожить нежелательную информацию, отправленную ранее, можно во всех чатах. Пользователь сможет самостоятельно настроить срок хранения сообщения. Информация может быть доступна от часа до целого года. Данные, которые хранятся только в течение определенного временного отрезка, помечаются специальной иконкой в форме часов.

Пока что "фишка" доступна лишь в бета-версии приложения. Однако создатели мессенджера утверждают, что в скором времени протестировать обновление смогут все пользователи. В настоящее время программисты заканчивают работу над нововведением.

Ранее в мессенджере была обнаружена уязвимость. С ее помощью злоумышленники могут взламывать смартфоны через GIF-картинки. Хакеры похищают личные данные пользователей, если потенциальные жертвы открывают присланный файл. 

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Автор: Юлия Яковлева
#мессенджер #whatsapp #нововведение

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