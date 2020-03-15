Украинцы посоветовали Зеленскому читать книги, а не сценарии сериалов

Пользователи Сети раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского после того, как он сравнил новый коронавирус с испанским гриппом. Гневные комментарии с призывом поменять спичрайтеров появились под видеообращением главы государства, опубликованным в Facebook.

Украинский лидер у себя в Facebook призвал граждан страны внимательнее относиться к здоровью на фоне распространения коронавируса. Он напомнил, что вернуться на родину необходимо до 17 марта. Президент также призвал не паниковать.

"Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные и у нас все будет хорошо!" — сказал глава государства.

Однако речь Зеленского не вызвала восторга украинцев. Напротив, они посоветовали главе государства повторить историю. Так, киевская журналистка Светлана Крюкова напомнила, что испанский грипп случился более сто лет назад.

"Это он, грамотей, про грипп 1918 года. Сто лет назад. Тот случай, когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов", — написала она.

Политолог Тарас Березовец в комментариях у президента назвал его речь "ударом в штангу". Он напомнил, что от "испанки" в начале XX века умерли более 100 млн людей во всем мире, а также спросил, какой идиот пишет тексты для Зеленского.

"Не учите историю, хоть не позорьтесь!" — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского во время визита в Польшу "чушью собачьей".