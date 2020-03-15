Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жительница Экваториальной Гвинеи заболела коронавирусом

Жительница Экваториальной Гвинеи заболела коронавирусом

 Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились
Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

 Украинцы посоветовали Зеленскому читать книги, а не сценарии сериалов

Украинцы посоветовали Зеленскому читать книги, а не сценарии сериалов
Британский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Испанию

Британский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Испанию

 Музыкант Дженезис Пи-Орридж скончался от лейкемии

Музыкант Дженезис Пи-Орридж скончался от лейкемии
Жительница Экваториальной Гвинеи заболела коронавирусом

Жительница Экваториальной Гвинеи заболела коронавирусом

 Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились
Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

Русофобка Ницой призвала украинцев отрезать Донбасс стеной

 Украинцы посоветовали Зеленскому читать книги, а не сценарии сериалов

Украинцы посоветовали Зеленскому читать книги, а не сценарии сериалов
Британский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Испанию

Британский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Испанию

 Музыкант Дженезис Пи-Орридж скончался от лейкемии

Музыкант Дженезис Пи-Орридж скончался от лейкемии
9:20   15 Марта 2020
Экономика

Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса

Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса

Компенсировать и уравнять риски от усиления кризиса в Европе удастся, если Китай выйдет из "комы" и экономическое сотрудничество с ним восстановится, уверен глава ВТБ Андрей Костин.

Он пояснил, что КНР для России не менее важна, чем Европа, с точки зрения потребления сырьевой индустрии.

Если ситуация в европейских странах из-за коронавируса ухудшится, но производственные и торговые цепочки с Китаем вновь будут налажены, это нивелирует последствия, приведет к некоему балансу.

Костин считает, что китайская экономика в ближайшее время постепенно начнет восстанавливаться. Так, данные последних дней по потреблению угля, перевозкам, деятельности морских портов уже показывают первые признаки экономической активности.

Накануне Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале говорил, что для устойчивости финансового сектора в РФ было сделано очень много, поэтому проблем с выполнением обязательств перед гражданами у властей страны не возникнет.

По последним данным, во всем мире зарегистрировано более 155,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 5802 человека.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#китай #кнр #втб #костин #экономический кризис #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...