Костин считает экономические связи с КНР ключом к выходу из кризиса

Компенсировать и уравнять риски от усиления кризиса в Европе удастся, если Китай выйдет из "комы" и экономическое сотрудничество с ним восстановится, уверен глава ВТБ Андрей Костин.

Он пояснил, что КНР для России не менее важна, чем Европа, с точки зрения потребления сырьевой индустрии.

Если ситуация в европейских странах из-за коронавируса ухудшится, но производственные и торговые цепочки с Китаем вновь будут налажены, это нивелирует последствия, приведет к некоему балансу.

Костин считает, что китайская экономика в ближайшее время постепенно начнет восстанавливаться. Так, данные последних дней по потреблению угля, перевозкам, деятельности морских портов уже показывают первые признаки экономической активности.

Накануне Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале говорил, что для устойчивости финансового сектора в РФ было сделано очень много, поэтому проблем с выполнением обязательств перед гражданами у властей страны не возникнет.

По последним данным, во всем мире зарегистрировано более 155,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 5802 человека.