Жительница Экваториальной Гвинеи заболела коронавирусом

Первый случай заражения COVID-19 зафиксировали в Экваториальной Гвинее. С таким заявлением выступили официальные представители Министерства здравоохранения страны.

Инфицированной оказалась 42-летняя гражданка государства, которая несколькими днями ранее вернулась из Мадрида. По приезду она сразу сдала все необходимые анализы, после чего ее экстренно госпитализировали.

На данный момент жительница Экваториальной Гвинеи находится в стационаре, где получает всю необходимую медицинскую помощь. Вместе с ней на карантин также поместили родных и близких, передает РИА Новости.

В свою очередь, Министерство здравоохранения выпустило заявление, в котором призвало жителей государство сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также они напомнили людям о необходимости соблюдать все меры предосторожности, особенно следить за гигиеной.

В условиях пандемии коронавируса крайне важно следить за едой. Сейчас людям лучше избегать перееданий и мелких перекусов, сообщил в комментарии URA.RU кандидат медицинских наук и врач-диетолог Иван Алименко.