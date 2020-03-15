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8:47   15 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские военные один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства ЛНР в СЦКК, 13 марта ВСУ не нарушали режим прекращения боевых действий.

«За 14 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — рассказали в ведомстве.

Представитель СЦКК отметил, что киевские силовики атаковали населенный пункт Калиновка из вооружения БМП.

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Автор: Мария Милкевич
#всу #лнр #обстрел

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