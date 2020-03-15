Силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские военные один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По информации представительства ЛНР в СЦКК, 13 марта ВСУ не нарушали режим прекращения боевых действий.

«За 14 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — рассказали в ведомстве.

Представитель СЦКК отметил, что киевские силовики атаковали населенный пункт Калиновка из вооружения БМП.