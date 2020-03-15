ВСУ обстреляли поселок на окраине Донецка

Поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка подвергся минометному обстрелу ВСУ, передает Донецкое новостное агентство со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 23.10 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка – Старомихайловка, выпущено 25 мин калибром 120 миллиметров», – уточняется в сообщении.

По данным СЦКК, перед этим киевские силовики выпустили по Старомихайловке 15 мин аналогичного калибра.

В ночь на субботу украинские военные обстреляли Горловку, были ранены двое взрослых и подросток.