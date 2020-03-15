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8:40   15 Марта 2020
Новороссия

ВСУ обстреляли поселок на окраине Донецка

ВСУ обстреляли поселок на окраине Донецка

Поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка подвергся минометному обстрелу ВСУ, передает Донецкое новостное агентство со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 23.10 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка – Старомихайловка, выпущено 25 мин калибром 120 миллиметров», – уточняется в сообщении.

По данным СЦКК, перед этим киевские силовики выпустили по Старомихайловке 15 мин аналогичного калибра.

В ночь на субботу украинские военные обстреляли Горловку, были ранены двое взрослых и подросток.

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Автор: Мария Милкевич
#всу #днр #обстрел

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