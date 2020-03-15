Десять природных пожаров за сутки потушили в ЛНР

Десять природных пожаров на площади около 18 гектаров потушили в Луганской народной республике за сутки, рассказали в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

«Всего силами МЧС за сутки ликвидировано 10 пожаров, связанных с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории общей площадью более 18 гектаров», — рассказали спасатели.

Ранее в МЧС сообщили об устранении 38 природных пожаров за сутки на общей площади около 94 гектаров. В самопровозглашенной республике считают, что нетипичные для весны природные пожары вызваны аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова.