Британский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Испанию

Форин-офис рекомендует британцам воздержаться от поездок в Испанию в связи с введением режима повышенной готовности в этой стране из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел и по делам Содружества рекомендует отказаться от всех поездок в Испанию за исключением крайне необходимых… Гражданам Великобритании, в настоящий момент находящимся на территории Испании, настоятельно рекомендуется следовать предписаниям местных властей», — уточняется в заявлении МИД.

Режим повышенной готовности в Испании вступил в силу в субботу, передвижение на территории всей страны в течение 15 дней будет ограничено. Люди смогут выйти из дома только за продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости. Закроются бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, прочие развлекательные заведения. Из магазинов останутся работать только продовольственные и предметов первой необходимости.

На данный момент Испания на втором месте в Европе по количеству заболевших и скончавшихся после Италии.