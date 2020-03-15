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Изображавший кашель в метро Алма-Аты пранкер арестован на 10 суток

Изображавший кашель в метро Алма-Аты пранкер арестован на 10 суток

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7:08   15 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Изображавший кашель в метро Алма-Аты пранкер арестован на 10 суток

Изображавший кашель в метро Алма-Аты пранкер арестован на 10 суток

Изображавший кашель в метрополитене пранкер из Алма-Аты получил 10 суток ареста по статье «мелкое хулиганство», передает пресс-служба полиции города.

Свои розыгрыши он снимал на видео и выкладывал в соцсетях. Такое поведение 23-летнего алмаатинца в разгар пандемии коронавируса привлекло внимание полиции.

Официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек назвала его действия кощунством.

«Ради так называемого хайпа молодой человек наплевал на все моральные и этические нормы, за что и был привлечен сотрудниками полиции к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», — заявила она.

Перед началом судебного процесса пранкер публично извинился перед соотечественниками за свое поведение.

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Автор: Мария Милкевич
#арест #казахстан #алма-ата #пранкер #коронавирус

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