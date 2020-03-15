Музыкант Дженезис Пи-Орридж скончался от лейкемии

Музыкант Дженезис Пи-Орридж, лидер группы Psychic TV, скончался в субботу от лейкемии, ему было 70 лет, пишет газета The Guardian со ссылкой на сообщение членов его семьи в соцсетях.

«Дорогие друзья, семья и поклонники, с тяжелым сердцем мы сообщаем вам о том, что ушел из жизни наш любимый отец — Дженезис Брейер Пи-Орридж. Он боролся с лейкемией два с половиной года и умер сегодня утром в субботу, 14 марта 2020 года», — цитирует издание дочерей музыканта.

Пи-Орридж родился 22 февраля 1950 года в британском городе Манчестер. Считается, что он стоял у истоков музыкального стиля индастриал.