Тест Трампа на коронавирус не подтвердил наличие заболевания

Тест американского лидера Дональда Трампа на заражение коронавирусом дал отрицательный результат, сообщает в субботу пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление его лечащего врача Шона Конли.

«Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — говорится в заявлении.

Ранее коронавирус был обнаружен у главы пресс-службы бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который накануне в составе делегации встречался с Трампом и непосредственно контактировал с ним. В субботу Вайнгартен опубликовал в Instagram снимок, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.