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Тест Трампа на коронавирус не подтвердил наличие заболевания

Тест Трампа на коронавирус не подтвердил наличие заболевания

 Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США
4:56   15 Марта 2020
Весь мир

Тест Трампа на коронавирус не подтвердил наличие заболевания

Тест Трампа на коронавирус не подтвердил наличие заболевания

Тест американского лидера Дональда Трампа на заражение коронавирусом дал отрицательный результат, сообщает в субботу пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление его лечащего врача Шона Конли.

 

«Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — говорится в заявлении.

Ранее коронавирус был обнаружен у главы пресс-службы бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который накануне в составе делегации встречался с Трампом и непосредственно контактировал с ним. В субботу Вайнгартен опубликовал в Instagram снимок, на котором он стоит рядом с Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

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Автор: Мария Милкевич
#трамп #тест #коронавирус

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