Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

 Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе
Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

 Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину
Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

 Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса
Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

 Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе
Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

 Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину
Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

 Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса
3:28   15 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

Украинские радикалы выпустили ракету по зданию российского посольства в Киеве, видеозапись произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Это сделали местные националисты на акции, приуроченной ко «Дню добровольца». Ракета попала по крыше дипмиссии. Также радикалы, как сообщает издание Strana.ua, порвали флаг России.

Дипломаты ранее рассказали РИА Новости, что в связи с проведением акции к посольству были приставлены усиленные наряды Нацгвардии Украины. Сотрудники посольства «сделают обход» здания и оценят вероятные последствия инцидента.

Подобные акции украинских радикалов возле посольства РФ проходят регулярно. В феврале 2018 года они также напали на здание Россотрудничества, а в мае того же года — на главу этого учреждения Константина Воробьева.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно требовало привлечь радикалов к ответственности за эти поступки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #нападение #радикалы #посольство рф в киеве

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...