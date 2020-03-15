Украинские националисты обстреляли из ракетницы посольство РФ в Киеве

Украинские радикалы выпустили ракету по зданию российского посольства в Киеве, видеозапись произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Это сделали местные националисты на акции, приуроченной ко «Дню добровольца». Ракета попала по крыше дипмиссии. Также радикалы, как сообщает издание Strana.ua, порвали флаг России.

Дипломаты ранее рассказали РИА Новости, что в связи с проведением акции к посольству были приставлены усиленные наряды Нацгвардии Украины. Сотрудники посольства «сделают обход» здания и оценят вероятные последствия инцидента.

Подобные акции украинских радикалов возле посольства РФ проходят регулярно. В феврале 2018 года они также напали на здание Россотрудничества, а в мае того же года — на главу этого учреждения Константина Воробьева.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно требовало привлечь радикалов к ответственности за эти поступки.