Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев коронавируса выявлено в США по данным Университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает информацию на основе федеральных и местных данных.

По данным университета, подтвердились 2572 случая заражения, 51 человек скончался.

Всего за сутки до этого было менее 2 тысяч подтвержденных случаев. В действительности их может быть существенно больше, так как анализы на коронавирус проводят избирательно лишь у некоторых пациентов.