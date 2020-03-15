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Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

 Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе
Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

 Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19

Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19
Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

 Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса
2:15   15 Марта 2020
Весь мир

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев коронавируса выявлено в США по данным Университета Джонса Хопкинса, который подсчитывает информацию на основе федеральных и местных данных.

По данным университета, подтвердились 2572 случая заражения, 51 человек скончался.

Всего за сутки до этого было менее 2 тысяч подтвержденных случаев. В действительности их может быть существенно больше, так как анализы на коронавирус проводят избирательно лишь у некоторых пациентов.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #коронавирус

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