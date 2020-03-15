Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса
Все пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты по распоряжению премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.
«Только что я приказал закрыть завтра все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует ответственности от всех», — написал премьер.
Эта мера принята до открытия пляжного сезона в Греции.
Мицотакис также призвал граждан, особенно уязвимые группы населения, оставаться дома и избегать общественных мест.
К твиту он прикрепил минутное видео «Останемся дома» с указаниями не покидать свои дома, чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены.
В Греции на данный момент выявлены 228 подтвержденных случая заражения коронавирусом, три человека скончались.