Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Все пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты по распоряжению премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.

«Только что я приказал закрыть завтра все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует ответственности от всех», — написал премьер.

Эта мера принята до открытия пляжного сезона в Греции.

Мицотакис также призвал граждан, особенно уязвимые группы населения, оставаться дома и избегать общественных мест.

К твиту он прикрепил минутное видео «Останемся дома» с указаниями не покидать свои дома, чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены.

В Греции на данный момент выявлены 228 подтвержденных случая заражения коронавирусом, три человека скончались.