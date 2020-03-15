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Более 2,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено в США

 Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса
1:26   15 Марта 2020
Весь мир

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты из-за коронавируса

Все пляжи и горнолыжные курорты Греции будут закрыты по распоряжению премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом он сообщил в Twitter.

«Только что я приказал закрыть завтра все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует ответственности от всех», — написал премьер.

Эта мера принята до открытия пляжного сезона в Греции.

Мицотакис также призвал граждан, особенно уязвимые группы населения, оставаться дома и избегать общественных мест.

К твиту он прикрепил минутное видео «Останемся дома» с указаниями не покидать свои дома, чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены.

В Греции на данный момент выявлены 228 подтвержденных случая заражения коронавирусом, три человека скончались.

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Автор: Мария Милкевич
#греция #коронавирус

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