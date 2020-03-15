Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

Врачи не пустили одного из репортеров на брифинг по коронавирусу в Белом доме, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, из-за повышенной температуры, сообщил пресс-пул Белого дома.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир рассказал, что в связи с пандемией коронавируса всем, кто контактирует с президентом или вице-президентом, начнут измерять температуру.

Пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер уточнила в Twitter, что у журналиста, который в итоге не смог пройти на мероприятие, три раза измеряли температуру, и каждый раз она оказывалась выше 38 градусов Цельсия. Именно это ограничение установлено в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний.