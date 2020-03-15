Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

 Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе
Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

 Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19

Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19
Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

 Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса
Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

 Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе
Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

 Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19

Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19
Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

 Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса
0:30   15 Марта 2020
Весь мир

Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

Врачи не пустили одного из репортеров на брифинг по коронавирусу в Белом доме, на котором присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, из-за повышенной температуры, сообщил пресс-пул Белого дома.

 

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир рассказал, что в связи с пандемией коронавируса всем, кто контактирует с президентом или вице-президентом, начнут измерять температуру.

Пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер уточнила в Twitter, что у журналиста, который в итоге не смог пройти на мероприятие, три раза измеряли температуру, и каждый раз она оказывалась выше 38 градусов Цельсия. Именно это ограничение установлено в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #белый дом #пенс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...