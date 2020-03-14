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Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

 Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19

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Репортер с повышенной температурой не смог пройти на брифинг по коронавирусу в Белый дом

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 Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

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23:49   14 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Порошенко намерен срочно закончить лечение в Испании и вылететь на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен в скорейшем времени вылететь в Киев из Испании, где он проходит лечение, сообщает портал «Страна.ua», ссылаясь на источник в партии «Европейская солидарность».

Порошенко уже несколько дней проходит курс детоксикации в одной из испанских клиник, который должен продлиться еще минимум неделю. Из-за этого бывший глава украинского государства пропустил допрос в Госбюро расследований.

«Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс досрочно, чтоб успеть вернуться до 17 марта», — приводит портал слова источника в партии Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 17 марта страна прекращает авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.

Как заявили в Госбюро расследований, Порошенко проигнорировал порядка 30 допросов по 16 уголовным делам.

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Автор: Мария Милкевич
#порошенко #украина #испания #коронавирус

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