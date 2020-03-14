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Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

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Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

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 Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса
23:22   14 Марта 2020
Россия

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Правоохранительные органы опровергли анонимную информацию о «минировании» четырех самолетов в субботу, пишет ТАСС.

«Все воздушные судна проверены сотрудниками правоохранительных органов. Никаких взрывных устройств не обнаружено», — сообщил собеседник агентства.

Анонимное сообщение о «минировании» четырех самолетов, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск и Новосибирск — Москва пришло в субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево. Лайнер Москва — Челябинск экстренно приземлился в аэропорту Казани, посадка прошла в штатном режиме. Три других борта в штатном режиме сели в аэропортах назначения.

За последнюю неделю неизвестные злоумышленники сообщили о «минировании» 10 самолетов, ни в одном из случаев информация не подтвердилась. По словам источника в силовых структурах, авторы анонимных сообщений вымогают биткоины, угрожая продолжить «минирование» самолетов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #самолеты #минирование

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