Очередные сообщения о «минировании» самолетов не подтвердились

Правоохранительные органы опровергли анонимную информацию о «минировании» четырех самолетов в субботу, пишет ТАСС.

«Все воздушные судна проверены сотрудниками правоохранительных органов. Никаких взрывных устройств не обнаружено», — сообщил собеседник агентства.

Анонимное сообщение о «минировании» четырех самолетов, следовавших рейсами Москва — Тюмень, Иркутск — Москва, Москва — Челябинск и Новосибирск — Москва пришло в субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево. Лайнер Москва — Челябинск экстренно приземлился в аэропорту Казани, посадка прошла в штатном режиме. Три других борта в штатном режиме сели в аэропортах назначения.

За последнюю неделю неизвестные злоумышленники сообщили о «минировании» 10 самолетов, ни в одном из случаев информация не подтвердилась. По словам источника в силовых структурах, авторы анонимных сообщений вымогают биткоины, угрожая продолжить «минирование» самолетов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.