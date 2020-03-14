Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольного террористам незаконного Правительства национального согласия Ливии города Мисураты не будет принимать иностранцев из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Аэропорт закрыт для прибытия граждан из-за рубежа на неопределенный срок, поскольку в распоряжении ПНС недостаточно медицинских учреждений.

Турция использовала этот аэропорт для поставок вооружения, боевой техники, сирийских наемников и собственных военных бандформированиям ПНС. По последней информации, всего Анкара перебросила в Ливию 4750 террористов из Сирии.