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Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

 Рестораны, кинотеатры и ночные клубы во Франции с 15 марта закрываются из-за коронавируса

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22:50   14 Марта 2020
Весь мир

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольного террористам незаконного Правительства национального согласия Ливии города Мисураты не будет принимать иностранцев из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Аэропорт закрыт для прибытия граждан из-за рубежа на неопределенный срок, поскольку в распоряжении ПНС недостаточно медицинских учреждений.

Турция использовала этот аэропорт для поставок вооружения, боевой техники, сирийских наемников и собственных военных бандформированиям ПНС. По последней информации, всего Анкара перебросила в Ливию 4750 террористов из Сирии.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #аэропорт #ливия #пнс ливии #мисурата #коронавирус

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