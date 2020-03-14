Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Московской области Андрей Воробьев призвал относиться к коронавирусу серьезно и пообещал с субботы регулярно информировать об обстановке в регионе, пишет издание «360».

Он подчеркнул, что не стоит заниматься самообманом и подвергать риску других людей.

«Болезнь коварна: она проявляется не сразу, а заразить других носитель может, когда у него нет никаких симптомов. Поэтому карантин — обязательно. Мы сделали так, что больничный будет оплачен», — сказал Воробьев.

Воробьев сообщил, что на данный момент в Подмосковье выявлено 5 подтвержденных случаев коронавируса, еще 10 пациентам поставлен предварительный диагноз.

Выявлением заболевших занимается Роспотребнадзор и областной Минздрав. С 1 февраля врачи круглосуточно работают в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

По словам Воробьева, в первую очередь сейчас угроза исходит от граждан, вернувшихся в Россию из Европы. Губернатор призвал их обязательно соблюдать двухнедельный карантин.

Глава Подмосковья ограничил проведение массовых мероприятий и напомнил в соцсетях избегать массового скопления людей. Он призвал работодателей использовать современные технологии и организовать удаленную работу сотрудников.

Воробьев добавил, что все школы и детские сады в Подмосковье перевели на свободное посещение. С понедельника родители сами будут решать, пойдет ли ребенок на занятия. Дети, оставшиеся дома, будут получать задания через школьный портал.