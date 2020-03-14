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Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

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Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

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 Мисмари заявил о несогласии ПНС Ливии на мир и активности боевиков у линии фронта

Мисмари заявил о несогласии ПНС Ливии на мир и активности боевиков у линии фронта
Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

Аэропорт подконтрольной ПНС Ливии Мисураты закрыт для иностранцев из-за коронавируса

 Рестораны, кинотеатры и ночные клубы во Франции с 15 марта закрываются из-за коронавируса

Рестораны, кинотеатры и ночные клубы во Франции с 15 марта закрываются из-за коронавируса
21:52   14 Марта 2020
Россия

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Московской области Андрей Воробьев призвал относиться к коронавирусу серьезно и пообещал с субботы регулярно информировать об обстановке в регионе, пишет издание «360».

Он подчеркнул, что не стоит заниматься самообманом и подвергать риску других людей.

«Болезнь коварна: она проявляется не сразу, а заразить других носитель может, когда у него нет никаких симптомов. Поэтому карантин — обязательно. Мы сделали так, что больничный будет оплачен»,  — сказал Воробьев.

Воробьев сообщил, что на данный момент в Подмосковье выявлено 5 подтвержденных случаев коронавируса, еще 10 пациентам поставлен предварительный диагноз.

Выявлением заболевших занимается Роспотребнадзор и областной Минздрав. С 1 февраля врачи круглосуточно работают в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

По словам Воробьева, в первую очередь сейчас угроза исходит от граждан, вернувшихся в Россию из Европы. Губернатор призвал их обязательно соблюдать двухнедельный карантин.

Глава Подмосковья будет регулярно информировать о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Подмосковья ограничил проведение массовых мероприятий и напомнил в соцсетях избегать массового скопления людей. Он призвал работодателей использовать современные технологии и организовать удаленную работу сотрудников.

Воробьев добавил, что все школы и детские сады в Подмосковье перевели на свободное посещение. С понедельника родители сами будут решать, пойдет ли ребенок на занятия. Дети, оставшиеся дома, будут получать задания через школьный портал.

«Прошу всех уделить особое внимание вашим близким, и детям, и людям старшего возраста. Люди старше 50 лет — это группа риска, мы должны быть чуткими к ним и вовремя обращаться за помощью, если их что-то тревожит», — подчеркнул Воробьев.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #воробьев #подмосковье #коронавирус

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