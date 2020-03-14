Президент Асад принял решение о переносе парламентских выборов в Сирии из-за COVID-19

Выборы в высший законодательный орган Сирийской Арабской Республики (САР) отложены для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал президент страны Башар Асад.

Парламентские выборы должны были пройти 13 апреля. Однако в качестве превентивных мер по борьбе с мировой пандемией COVID-19 сирийский лидер принял решение о проведении голосования 20 мая, сообщает РИА Новости. Власти Сирии ранее уведомляли об отсутствии на территории страны заболевших коронавирусом. У всех граждан с подозрением на болезнь результаты анализов оказались отрицательными.

Ситуация в ближневосточной республике в последнее время становится все стабильнее. Это связано не только с успехами антитеррористической операции “Рассвет в Идлибе”, которую проводят правительственные войска под руководством Асада, но и с деятельностью российской миротворческой миссии. Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) регулярно проводят в стране гуманитарные акции.

По информации Федерального агентства новостей, гумпомощь от российских военных получили жители поселка Намер провинции Даръа. Мирным жителям доставили 250 стандартных продовольственных наборов, общей массой в 913 килограмм. Помимо продуктов и сладостей, военврачи Центра оказали сирийцам всю необходимую медицинскую помощь.