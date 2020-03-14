Мисмари заявил о несогласии ПНС Ливии на мир и активности боевиков у линии фронта

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари считает, что Турция продолжит вмешиваться во внутриливийский кризис, а боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не пойдут на мирные переговоры.

Боевики ПНС Ливии совместно с турецким правительством воспользовались доверчивостью Запада при приостановке политических переговоров по урегулированию кризиса. Заявление генерал-майора передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Турция в кратчайшие сроки значительно увеличила поставки вооружения в Ливию, а террористы аккумулировали свои силы для последующего противостояния с ЛНА. Мисмари подчеркнул, что события последних месяцев подтверждают опасения мирового сообщества относительно того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Ливии Файез Саррадж рассчитывают продолжить боевые действия.

Помимо этого, генерал-майор сообщил, что ЛНА не стремится захватить власть. Главной целью ЛНА, возглавляемой Халифой Хафтаром, стало освобождение страны от террористов и бандитов, а также обеспечение безопасности всех ее жителей. Он отметил, что ЛНА не вмешивалась и не собирается вмешиваться в дела Сирии, несмотря на схожесть событий, происходящих в Ливии: в обеих странах наблюдается интервенция Турции, а также активизация деятельности террористов.