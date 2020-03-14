Самолеты Ту-142 ТОФ преодолели более 5 000 километров в ходе учебного полета

Минобороны РФ 14 марта отчиталось о полете двух противолодочных самолетов Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Во время задания пилоты отработали навыки полета над местностью без ориентиров, а также слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации. Самолеты все время сопровождали истребители МиГ-31БМ Морской авиации ТОФ, передает RT.

"Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более 5 000 километров", — отмечается в сообщении.

Российское ведомство подчеркнуло, что полет противолодочной авиации ТОФ прошел в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Пилоты провели тренировку, выполняя программу боевой подготовки экипажей Ту-142.

12 марта два противолодочных самолета Ту-142 ТОФ отправились в воздушное пространство над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта. Их полет продлился 12 часов.