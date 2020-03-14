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19:51   14 Марта 2020
Общество

Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса

Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса

Итальянский врач Франческа Кортелларо сообщила, что последние минуты заболевших коронавирусом людей связаны с желанием пообщаться с родными и близкими людьми.

Врач отметила, что пациенты в последние минуты жизни пребывают в здравом уме. Самое драматичное в этом то, что больные коронавирусом люди умирают в полном одиночестве.

"Такое ощущение, что они тонули, и вот они сами осознали, что утонут", — объяснила она.

Также она отметила, что очень больно слушать, как умирающие пациенты просят, чтобы близкие люди были рядом и с ними разрешили проститься. Зачастую медики идут навстречу больным и устраивают сеанс видеосвязи с родными, добавила Кортелларо.

Профессор-пульмонолог Александр Карабиенко указал на опасность коронавируса для легких при тяжелом лечении заболевания, вызванного коронавирусом, и назвал тех, кто относится к группе риска. В первую очередь это пожилые люди старше 70 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

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Автор: Юлия Яковлева
#италия #коронавирус

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