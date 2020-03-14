Врач из Италии описала последние минуты умирающих от коронавируса

Итальянский врач Франческа Кортелларо сообщила, что последние минуты заболевших коронавирусом людей связаны с желанием пообщаться с родными и близкими людьми.

Врач отметила, что пациенты в последние минуты жизни пребывают в здравом уме. Самое драматичное в этом то, что больные коронавирусом люди умирают в полном одиночестве.

"Такое ощущение, что они тонули, и вот они сами осознали, что утонут", — объяснила она.

Также она отметила, что очень больно слушать, как умирающие пациенты просят, чтобы близкие люди были рядом и с ними разрешили проститься. Зачастую медики идут навстречу больным и устраивают сеанс видеосвязи с родными, добавила Кортелларо.

Профессор-пульмонолог Александр Карабиенко указал на опасность коронавируса для легких при тяжелом лечении заболевания, вызванного коронавирусом, и назвал тех, кто относится к группе риска. В первую очередь это пожилые люди старше 70 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.