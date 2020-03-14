Порошенко срочно летит из Испании в Киев через Лондон

Бывший президент Украины Петр Порошенко срочно возвращается из Испании в Киев, однако сделает остановку в Лондоне, откуда заберет своих детей.

Об этом сообщает издание Страна.ua. Петр Порошенко решил прервать курс детоксикации в испанской клинике в связи с закрытием авиасообщения на Украине по причине распространения вспышки коронавируса. Он покинул Украину 8 марта, пропустив допрос в Госбюро расследований (ГБР), и должен был находиться в Испании еще неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о закрытии авиасообщения, начиная с 17 марта, и призвал всех граждан страны в течение трех суток вернуться домой.