Порошенко прервал курс лечения в Испании из-за коронавируса

Бывший президент Украины Петр Порошенко вынужден покинуть Испанию и прервать курс лечения детоксикации из-за закрытия Украиной авиасообщения.

Власти Украины решили закрыть авиасообщение в стране. Президент Владимир Зеленский заявил о закрытии авиасообщения с 17 марта. Он призвал всех граждан вернуться на родину в течении трех суток.

Петр Порошенко вынужден прервать свой курс лечения в Испании и вернуться на Украину. Бывший глава Незалежной должен был находиться на территории Испании еще неделю, так как проходил курс детоксикации в одной из клиник, сообщает телеканал "360".

"Однако в связи с закрытием авиасообщения он сейчас рассматривает возможность вылететь в Киев, прервав курс лечения досрочно, чтобы успеть вернуться до 17 марта", — сообщает источник.

Граждане Украины, которые не вернутся на родину до 17 марта, будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Они будут доставлены в страну отдельно.

Все украинцы, которые по каким-либо причинам не могут вернуться в страну в указанный срок, должны в экстренном порядке обратиться в консульство Украины в той стране, в которой они находятся.